19-07-2017 16:00

“Summer Party” na praia fluvial da Ratoeira

No próximo fim-de-semana, a praia fluvial da Ratoeira (Celorico da Beira) acolhe um festival de música que contará com a atuação de vários DJ’s.

A festa começa na sexta-feira, a partir das 21 horas, com DJ Bay, Pedro Arruda e a estreia do projeto Yconik. No sábado os DJ’s Caitas, Kortex, Boinas e Psycko vão revezar-se até de madrugada.

No domingo a tarde será de música ambiente com um DJ convidado. Durante o evento haverá pinturas faciais, diversos jogos, insufláveis e outras atividades. A “Summer Party” é organizada pelo município de Celorico da Beira, com o apoio da Associação de Caça e Pesca da Ratoeira.