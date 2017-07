19-07-2017 14:58

Cova da Beira vai ter Plano Intermunicipal para a Igualdade

Os municípios de Belmonte, Covilhã e Fundão vão ter um Plano Intermunicipal para a Igualdade.

O acordo é assinado esta tarde, na sede da CooLabora, numa cerimónia que conta com a presença de Teresa Fragoso, presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, dos respetivos autarcas e da CooLabora, que coordenou a elaboração.

O plano, com 18 medidas, será implementado no período 2017-2020 e surge no âmbito do Protocolo para uma Estratégia de Combate à Violência Doméstica e de Género naqueles municípios, assinado em junho de 2016.