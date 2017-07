19-07-2017 12:04

Mais de mil bombeiros no Rochoso, Ribamondego e Murça

Ao meio-dia havia 1.002 operacionais envolvidos no combate a três incêndios, dois dos quais estão controlados e em fase de conclusão de acordo com a página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

É o caso do fogo que deflagrou na segunda-feira no Rochoso (Guarda), que continua a mobilizar 566 bombeiros, apoiados por 174 veículos e três meios aéreos. Também em Ribamondego (Gouveia) mantém-se 172 elementos e 53 veículos no terreno.

Em resolução, segundo a ANPC, está o incêndio de Murça (Vila Nova de Foz Côa), que teve início no domingo. As chamas estão a ser combatidas por 264 homens, 67 veículos e quatro meios aéreos.