18-07-2017 19:12

Aldeias de Pereiro e Pailobo evacuadas devido a incêndio

As aldeias de Pereiro (Pinhel) e Pailobo (Almeida) foram evacuadas esta tarde devido ao incêndio de grandes dimensões que se regista naquela zona, confirmou a GNR.

Fonte do Comando Territorial da Guarda não precisou o número de pessoas que foram retiradas das povoações, mas referiu que a medida foi tomada «por precaução».

«Nas próximas horas podem também ser evacuadas as aldeias de Ade e Monte da Velha», no concelho de Almeida, acrescentou.

A GNR indica que a circulação automóvel continua cortada na Autoestrada A25, no troço Guarda-Vilar Formoso, e na Estrada Nacional 16, devido ao incêndio que lavra na zona da Guarda desde segunda-feira.

A alternativa é a Estrada Nacional 340, que liga Almeida a Pinhel. Pelas 19h10, o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda adiantou que o fogo estava com duas frentes ativas, «com cerca de cinco quilómetros de extensão».

Uma das frentes segue em direção a Granja (Guarda) e outra para Peva (Almeida). O CDOS indicou que foi pedido um reforço de meios para o incêndio, que está a ser combatido por 588 homens, 186 veículos e seis meios aéreos.

O fogo começou no Rochoso, no município da Guarda, e evoluiu para os concelhos de Almeida, Pinhel e Sabugal.