18-07-2017 17:31

A25 novamente cortada devido a fogo na zona de Leomil (Almeida)

A circulação automóvel está novamente cortada na A25, no troço Guarda-Vilar Formoso, e na EN16, devido ao incêndio que está a consumir mato na zona do Alto de Leomil, adiantou o Comando Territorial da GNR.

O trânsito foi interrompido por volta das 15h30 devido ao avanço das chamas na zona de Leomil (concelho de Almeida). Em alternativa, a GNR aconselha a circulação na EN340, que liga Almeida a Pinhel.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda refere que a situação se agravou nas últimas horas, tendo-se verificado uma reativação nas imediações da Castanheira (Guarda) e de Freixo (Almeida).

Pelas 17h30, o combate às chamas mobilizava 452 operacionais, 146 viaturas e três meios aéreos, segundo informação disponibilizada na página da internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil.

No distrito da Guarda regista-se mais um incêndio, em Ribamondego (Gouveia), que está a ser combatido por 111 homens, 27 veículos e três meios aéreos.