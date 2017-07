18-07-2017 15:43

UBI criou mais de 500 oportunidades de estágio em 2016/2017

A Universidade da Beira Interior (UBI) assinou na semana passada um protocolo de cooperação com a Mazars & Associados, que vai proporcionar estágios a estudantes da instituição. A parceria estabelecida com esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é o mais recente protocolo conseguido pela UBI para que os seus alunos obtenham uma experiência profissional que complementa a formação académica. Segundo a universidade, nos últimos anos o número de estágios à disposição da UBI tem aumentado, tendo sido ultrapassada, no ano letivo transato, a fasquia dos 500 estudantes em estágio em entidades nacionais e estrangeiras. Em Portugal, foram criadas oportunidades de estágio em todas as áreas científicas lecionadas pela universidade.