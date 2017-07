18-07-2017 12:28

AAUBI sagra-se campeã europeia de futsal

A equipa de futsal da Associação Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI) sagrou-se esta segunda-feira campeã universitária da Europa, na Turquia.

Na final disputada com a formação da Universidade de Tbilisi (Geórgia), o conjunto ubiano venceu por 5-4, tornando-se a primeira equipa portuguesa a conquistar o título. Depois de um percurso só com vitórias na primeira fase da prova, João Antunes, Rafael Rego Abdul e Bruno Serôdio (por três vezes) fizeram os golos da AAUBI na partida decisiva disputada no pavilhão “TOKİ Sports Hall”. António Dias, Gonçalo Pombo, Luís Duarte, António Proença, Henrique Vaz e David Gomes foram outros atletas em jogo. O título europeu foi conquistado naquela que foi a sua terceira participação nos jogos da EUSA – European University Sports Association. Nas meias-finais a AAUBI derrotou a Universidade do Porto. Realizada em Çorum, a competição contou com a participação de 14 equipas.