17-07-2017 19:15

Lisbon Music fest passa hoje por Belmonte

Belmonte volta a integrar o roteiro do Lisbon Music Fest - Lisbon International Youth Music Festival com orquestras, coros, jazz big bands e ensembles de música de câmara formados por jovens instrumentistas.

A terceira edição começou no domingo e prolonga-se até 5 de agosto. Estão programados mais de 25 concertos em Lisboa, Batalha, Évora, Elvas, Peniche e Belmonte. Na vila de Cabral vão atuar a Kfar Saba Youth Orchestra (Israel), esta noite (21 horas), e o coro e a big band da Afula Conservatory Orchestra, no dia 23 (mesma hora). Os recitais têm lugar no auditório do castelo.