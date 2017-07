17-07-2017 16:55

204 operacionais combatem quatro fogos no distrito da Guarda

Segundo o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), há neste momento quatro fogos ativos no distrito da Guarda e que mobilizam 204 operacionais.

A situação mais complicada vive-se no Rochoso (Guarda), onde as chamas continuam por dominar. No terreno estão 150 homens, apoiados por 50 veículos e um meio aéreo.

Já em Murça (Vila Nova de Foz Côa), onde o fogo tinha sido dado por dominado, houve um reacendimento que está a ser combatido por 23 bombeiros, seis veículos e um meio aéreo.

No Azinhal (Almeida) há 19 operacionais, apoiados por quatro veículos, a combater as chamas. Já na Marofa (Figueira de Castelo Rodrigo) está em fase de conclusão o fogo que deflagrou ao princípio da tarde de hoje. No terreno estão 12 elementos e três veículos.