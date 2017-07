17-07-2017 15:11

Despiste de motociclo faz uma vítima mortal em Valhelhas

Um homem de 41 anos morreu ontem de manhhã, na sequência de um despiste de um motociclo em Valhelhas (Guarda), adiantou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O acidente aconteceu na estrada nacional 232, «na saída de Valhelhas, em direção a Manteigas», afirmou a mesma fonte, acrescentando que o alerta foi dado às 08:52. Segundo fonte do CDOS da Guarda, o óbito foi confirmado no local, perto das 11:00.

No local, estiveram Bombeiros de Gonçalo, GNR e Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), num total de cinco veículos e 13 operacionais.