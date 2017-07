17-07-2017 14:35

Fogo está a consumir mato no Rochoso (Guarda)

Há um incêndio em curso nas zona do Rochoso (Guarda) que está a ser combatido por 49 operacionais, 13 veículos e um meio aéreo.

Segundo a página da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC), o alerta foi dado cerca das 13h15 e as chamas estão a progredir numa área de mato.