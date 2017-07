17-07-2017 12:38

Torá fica na posse na Câmara Municipal da Covilhã

O Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco julgou «improcedente» a ação intentada pelo empresário José Manuel Correia contra o Município da Covilhã. Na acção era reivindicava a propriedade sobre a Torá encontrada, alegando que o tinha adquirido em 28 de setembro de 2016, por compra efectuada ao achador do mesmo pelo preço de cem mil euros.

O Tribunal decidiu que o referido empresário «comprou a Torá a pessoa que não tinha qualquer direito de propriedade sobre tal objeto», pelo que «não o podia transmitir por via de contrato de compra e venda celebrado por escritura pública».

Assim, a Câmara Municipal da Covilhã continua a ser a possuidora da Torá e vai dar continuidade ao trabalho que a Divisão de Cultura já iniciou relativamente ao estudo do pergaminho judaico. A análise está a ser levada a efeito por um grupo de trabalho multidisciplinar composto por especialistas na matéria, bem como por técnicos da autarquia.

O Presidente da Câmara da Covilhã já anteriormente tinha referido que «este documento judaico deve ser mantido no domínio público e ser estudado, tendo em conta a sua possível relevância cultural, histórica e religiosa».