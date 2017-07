17-07-2017 11:40

Liga organiza rastreio do cancro da mama em Almeida

O Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRC-LPCC) está, a partir de hoje, em Almeida para promover um rastreio de cancro da mama.

A Unidade Móvel de Mamografia Digital está estacionada junto ao centro de saúde, funcionando de segunda a quinta-feira (9 horas-18h30) e à sexta-feira (9 horas-12h30 e 13h30-16h30), até ao início de agosto.

O núcleo apela à participação das almeidenses com idade compreendida entre os 45 e 69 anos, sendo que as mulheres com inscrição atualizada no centro de saúde vão receber uma carta-convite com a indicação da data e hora de realização do exame.

O exame mamográfico deve ser repetido de dois em dois anos de forma a garantir uma prevenção eficaz. Para marcações ou mais informações, as interessadas devem contactar o Centro de Coordenação do Rastreio pelo telefone 239 487 495/6 ou do email rcmama.nrc@ligacontracancro.pt.