16-07-2017 21:17

UBI abre1.245 vagas para o Concurso Nacional de Acesso

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai abrir 1.245 vagas no próximo ano letivo para os cursos de 1.º Ciclo (Licenciatura) e/ou Mestrado Integrado. Este número regista uma ligeira subida face às vagas disponibilizadas no último Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES).

A instituição beirã mantém a oferta formativa dos últimos anos, com 24 cursos de 1.º Ciclo/Licenciatura e cinco mestrados integrados, nas suas cinco faculdades. No portal da UBI é possível ficar a conhecer toda a informação relativa às vagas disponíveis em cada curso e ainda as provas de ingresso e a indicação do último colocado na 1.ª Fase do CNAES de 2016/2017. Os estudantes podem ainda consultar dados importantes como os planos de estudos, objetivos e saídas profissionais, além das várias bolsas e outros apoios sociais que estão disponíveis. Tal como em anos anteriores, a UBI terá a ainda funcionar, no Polo I, o Gabinete de Acesso ao Ensino Superior.

A 1.ª Fase do Concurso Nacional de Acesso começa na próxima quarta-feira e termina a 8 de agosto. A candidatura é feita exclusivamente online, no site da Direção Geral do Ensino Superior (DGES).