15-07-2017 19:59

Luca Sestak Duo fecha ciclo “Guarda in Jazz”

O ciclo “Guarda in Jazz” termina hoje com a estreia em Portugal do Luca Sestak Duo. O concerto está marcado para as 21h30 no TMG.

O pianista e compositor alemão, com apenas 22 anos, é um talentosíssimo instrumentista e cantor de jazz/blues e estará na Guarda acompanhado pelo baterista Johannes Niklas. Luca Sestak começou a tocar piano aos oito anos. Da formação clássica saltou para campos de jazz, blues e “boogie-woogie”. Tem dois álbuns editados e é um fenómeno viral na Internet com 16 milhões de visionamentos dos seus vídeos no Youtube.. Ao vivo toca piano, canta e faz-se acompanhar pelo também jovem e talentoso baterista Johannes Niklas, que fornece o contraponto rítmico ao virtuosismo do pianista.