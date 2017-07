15-07-2017 19:16

Rock in Raia agita Soito

Os canadianos The Mahones e alemães Ryker’s são os destaques da terceira edição do festival Rock in Raia, que decorre hoje no Soito (Sabugal).

O evento é organizado pela autarquia e pela Associação Cultural e Desportiva da vila raiana, em parceria com a Hell Xis Agency, e vai ter lugar no Centro de Juventude, Cultura e Lazer do Soito. Além dos cabeças de cartaz, vão atuar as bandas portuguesas Bizarra Locomotiva, Grankapo ou Patrulha do Purgatório, bem como os espanhóis True Mountains e Baxtards. Pelo palco do festival vão também passar grupos menos conhecidos do público como Queers of Rock n’ Roll e Xhuuumm. Os The Mahones misturam punk rock com música tradicional irlandês, enquanto os Ryker’s navegam nas notas mais agitadas do hardcore.