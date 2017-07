15-07-2017 17:51

Tapiscos animam Gouveia no fim-de-semana

Até amanhã, a Avenida Pedro Botto Machado enche-se de cor e alegria para os Tapiscos Festival de Tapas e Petiscos de Gouveia.

Os Tapiscos impõem-se como um grande momento de promoção da gastronomia local. O Festival de Tapas e Petiscos de Gouveia é uma iniciativa da Associação São Julião em parceria com o Município de Gouveia e pretende valorizar a gastronomia local criando um espaço de animação onde o convívio, associado à degustação de petiscos, é o prato principal da festa.

Ao longo de todo o fim-de-semana, os visitantes poderão deliciar-se com a variedade gastronómica apresentada pelos restaurantes presentes no evento, mas também assistir aos mais diversos momentos musicais.

Criatura Azul e a Marchinha do Botequim vão animar a noite de hoje. Amanhã, Charanga e La Escala 2.0 são os convidados para animar a última noite.

O Festival de Tapas e Petiscos de Gouveia é uma iniciativa do Município de Gouveia e da Associação São Julião e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Gouveia, do IG Escola Profissional de Gouveia e da GO Festas.