15-07-2017 13:38

Homenagem a equipa do Sporting da Covilhã que disputou Nacional da Iª Divisão

O livro “História do Sporting da Covilhã 1923–1990”, de Miguel Saraiva, é apresentado hoje (15 horas) no salão nobre da Câmara da Covilhã.

A publicação será contextualizada por João de Jesus Nunes, sócio do clube serrano que já escreveu três livros sobre a sua história. A edição conta com o apoio da direção do Sp. Covilhã e da autarquia. Na ocasião, antigos jogadores, elementos do site historiascc e da claque “Leões da Serra” promovem uma homenagem aos campeões nacionais da IIª divisão 1986-87 a propósito da passagem dos 30 anos da última presença do emblema serrano no campeonato nacional da Iª Divisão, na temporada 1987-1988. A cerimónia acontece após o lançamento do livro e antecede um jantar convívio numa unidade hoteleira da cidade. Treinado por Vieira Nunes, o plantel em causa era constituído pelos guarda-redes Paulo Santos, Luís Balseiro e José Carlos, pelos defesas Pocho, João Salcedas, Marcelino, João Gouveia, Joanito, Mesquita e Salcedas II, pelos médios Paulo Roberto, Carlos Alberto, Craveiro, Celso Maciel, Pires, Pedro Moiteiro, Jorge Coutinho e Luís Fabião, e pelos avançados Babá, João Cavaleiro, Nirmar, Inácio Brito, Paulo Alexandre, e José Carlos Bastos II. Presidia à direção do clube José Brito Rocha.