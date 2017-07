14-07-2017 19:46

Mais 350 operacionais combatem fogo no Paúl

356 operacionais estão envolvidos no combate ao incêndio que deflagrou ao princípio da tarde de hoje no Paúl (Covilhã).

Às 19h40 havia 104 veículos no local e 13 meios aéreos. As chamas estão a consumir uma área de povoamento florestal nas proximidades da aldeia serrana, numa área do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE).