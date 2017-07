14-07-2017 19:13

Uma semana de música na Bendada a partir de amanhã

Começa no sábado a segunda edição do festival internacional Bendada Music Festival, que vai juntar artistas de vários países e mais de 40 jovens músicos naquela aldeia do concelho do Sabugal até dia 23.

O destaque vai para a participação do ensemble Virtuoso Soloists, fundado em Nova Iorque em 2014 por jovens talentos de cinco países, que por estes dias estará em residência na Bendada e atuará na Casa da Música local na segunda-feira e na Igreja de Malcata no último dia do evento.

No ano em que se comemora o 120º aniversário do nascimento do compositor português António Fragoso (1897-1918), o ensemble apresenta um programa com música do romantismo e pós-romantismo europeu, mostrando as suas principais influências.

Organizado pelo projeto Bendada Aldeia Cultural e com direção artística da pianista Inês Andrade, o festival inclui espetáculos diários – alguns dos quais no museu do Sabugal (dia 20), castelo de Sortelha (dia 21) –, cursos de formação (várias idades) e diversas masterclasses para estudantes de música e instrumentistas.

O concerto final está agendado para dia 22 (16 horas), no auditório da Casa da Música da Bendada, e vai envolver todos os participantes e professores.

O festival resulta do empenho de professores e dos músicos do Virtuoso Soloists e conta com o patrocínio da Câmara do Sabugal, Junta de Freguesia local e Sociedade Filarmónica Bendadense, bem como da Associação Malcata com Futuro, do Lar de Santa Luzia e da Escola de Música da Boston University.

A iniciativa faz parte do projeto Bendada Aldeia Cultural, lançado em 2016 para lutar pela sobrevivência de uma aldeia com pouco mais de 250 habitantes e uma escola de música. O objetivo é abastecer a banda filarmónica local (com 147 anos de existência) de sangue novo e proporcionar aos poucos jovens que ainda residem na freguesia carreiras na área musical.

Em simultâneo está a ser criada, a partir da Bendada, uma rede de aldeias culturais a nível europeu, com a colaboração destes profissionais, no âmbito do projeto Europa Criativa.