14-07-2017 17:17

Fundação Côa Parque nomeia diretor técnico interino para museu e parque arqueológico

O presidente do conselho Diretivo da Fundação Côa Parque anunciou hoje que o arqueólogo Jorge Sampaio foi nomeado para desempenhar "interinamente" as funções de diretor técnico do Museu e Parque Arqueológico, até que esteja concluído “procedimento concursal”.

«Encontrando-se vago o lugar de responsável técnico-científico do Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa e, tendo-se entretanto desencadeado o processo para o lançamento de um concurso interno, foi deliberado, por unanimidade, designar Jorge Sampaio para desempenhar interinamente as funções, até que esteja concluído o procedimento concursal», explicou à agência Lusa, o presidente da fundação, Bruno Navarro. Segundo foi dado a conhecer, a ligação do arqueólogo Jorge Sampaio ao Vale Côa iniciou-se em 1995, quando a polémica sobre as gravuras e a construção da barragem estava no seu auge. O arqueólogo fez parte da equipa de investigação que estudava o contexto da arte paleolítica, tendo sempre em mente uma profunda preocupação em estreitar relações com as estruturas associativas locais e regionais. Nos últimos sete anos, a partir da abertura do Museu do Côa, dedicou-se à programação cultural, imagem do Côa e exposições temporárias, colaborando com os Serviços Educativos.