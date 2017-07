14-07-2017 15:48

Bombeiros combatem fogos no Paúl (Covilhã) e na Folgosa (Seia)

Um fogo está a consumir uma zona de povoamento florestal no Paúl (Covilhã) desde as 14h56.

O incêndio está a ser combatido por 96 operacionais, apoiados 25 viaturas e cinco meios aéreos, de acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

No distrito da Guarda está em resolução o fogo que deflagrou esta tarde (14h45) na localidade de Folgosa de São Salvador (Seia), que mobiliza 39 bombeiros e 11 veículos.