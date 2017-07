14-07-2017 12:26

Caminhada no Parque da Saúde juntou utentes e profissionais do Hospital Sousa Martins

Alguns utentes e profissionais do Hospital Sousa Martins (HSM), na Guarda, participaram hoje numa caminhada no Parque da Saúde.

Com pouco mais de um quilómetro, a atividade foi realizada no âmbito do projeto “Dê pernas aos seus pulmões” e envolveu doentes respiratórios crónicos e com patologias obstrutivas e restritivas, numa organização do Setor de Reabilitação Respiratória do Serviço de Pneumologia do HSM.

O objetivo da caminhada era «educar para a Saúde e desmistificar os receios dos doentes com problemas respiratórios em relação à atividade física», refere a Unidade Local de Saúde, em comunicado.