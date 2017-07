14-07-2017 12:10

Docentes da UBI coordenam obra sobre a língua portuguesa no mundo

Três docentes da Universidade da Beira Interior organizaram a obra “A Língua Portuguesa no Mundo: passado, presente e futuro” que é hoje lançada na FNAC do centro comercial Colombo, em Lisboa.

Alexandre Luís, Carla Luís e Paulo Osório, todos professores do Departamento de Letras da UBI, coordenaram a edição de um «volume interdisciplinar que intenta aprofundar o diálogo entre olhares e experiências provenientes de estudiosos que laboram em variados pontos do mundo, de modo a contribuir para o estabelecimento de uma radiografia mais abrangente e objetiva do trajeto da língua portuguesa». Editada pelas Edições Colibri, a obra é prefaciada pelo professor José Carlos Venâncio e tem 22 capítulos.