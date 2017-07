14-07-2017 11:09

João Marques é o novo deputado por Castelo Branco

O Governo está a preparar remodelações no governo e Eurico Brilhante Dias, até aqui deputado na Assembleia da República, eleito pelo PS no círculo de Castelo Branco, vai tomar hoje posse como secretário Estado da Internacionalização. Assim, será o covilhanense João Marques a ocupar o lugar deixado por Brilhante Dias, uma vez que era o terceiro na lista socialista do distrito de Castelo Branco nas últimas eleições legislativas.

João Marques fazia parte da lista de Vítor Pereira à Câmara Municipal da Covilhã nas autárquicas de 2013 e é atualmente administrador da empresa Águas da Covilhã.