14-07-2017 11:05

Risco "máximo" de incêndio em nove concelhos do distrito da Guarda

Há nove concelhos do distrito da Guarda que apresentam hoje risco “máximo” de incêndio.

De acordo com o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este alerta vigora em Celorico da Beira, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Guarda, Mêda, Pinhel, Sabugal, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.

A sul, também a Covilhã está com risco “máximo” de incêndio, enquanto Aguiar da Beira, Almeida, Manteigas, Fundão e Seia apresentam risco “muito elevado”. Para o concelho de Belmonte o IPMA determinou risco “elevado”.