13-07-2017 16:22

A arte de João José Oliveira para ver no Museu do Sabugal

Até 31 de agosto, pode ver no Museu Municipal do Sabugal a exposição “A Arte e a Reciclagem – A reciclagem é uma miragem, reciclar a reciclagem!”, do João José Oliveira.

Natural do Soito, o autor é um autodidata que se tem dedicado a diversas atividades, do mundo empresarial à engenharia, passando pela escultura, design e agricultura, entre outras.

A sua paixão pelos automóveis pode ser confirmada nesta mostra, já que as cerca de 30 esculturas “avant-garde” expostas foram construídas com acessórios de máquinas e automóveis utilizadas na sua anterior atividade.

De acordo com o autor, «a verdadeira arte não é aquela que nos mostra beleza, mas sim aquela que a esconde, que nos deixa na dúvida e, de seguida, nos dá resposta. É esse o verdadeiro conceito da arte para lá da utilidade meramente decorativa». A entrada é livre.