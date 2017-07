13-07-2017 15:35

ULS da Guarda coopera com IPG e autarquia no “GMovE +”

A ULS da Guarda assinou, na segunda-feira, um protocolo de colaboração com o Instituto Politécnico da Guarda e a autarquia com vista à implementação do “GMovE +”.

O projeto tem como objetivo aumentar a prática regular de atividade física pelas pessoas idosas da Guarda e contribuir para um envelhecimento saudável e para uma vida independente mais prolongada.

Para tal, será implementado um programa de intervenção multidisciplinar, apoiado por tecnologias de informação e comunicação. Nesta parceria, compete à ULS apoiar a execução das medidas para a concretização dos objetivos, a divulgar e promover ações de sensibilização para a promoção de atividade física nas suas áreas e setores de intervenção.