13-07-2017 14:51

Pais organizam concerto para angariar fundos para alunos do Conservatório da Guarda

Realiza-se hoje (21h30) o concerto “Um por todos, todos por um”, organizado pela Associação de Pais do Conservatório de Música S. José da Guarda para angariar fundos que ajudem a suportar o custo das propinas dos alunos que, no próximo ano, não forem financiados pelo Ministério da Educação no regime articulado. O recital decorre no auditório municipal, no edifício da Câmara da Guarda, e a contribuição fica ao critério de cada espetador.