12-07-2017 16:56

CDU já tem candidatos em Trancoso e Figueira

O arqueólogo e dirigente associativo Tiago Gil é o candidato da CDU à Câmara de Trancoso.

Natural do concelho, o cabeça-de-lista tem 26 anos, é membro da Juventude Comunista Portuguesa (JCP) e preside à Associação de Proteção da Natureza do Concelho de Trancoso. À Assembleia Municipal a CDU candidata a professora de Matemática aposentada Tina Gregório, de 64 anos, membro do PCP. Em Figueira de Castelo Rodrigo também já são conhecidos os cabeças de lista da Coligação Democrática Unitária, que junta o PCP e “Os Verdes”.

Delfina Bazaréu, de 43 anos, concorre à Câmara. É assistente técnica na área da saúde, foi guia no Parque Arqueológico do Vale do Côa durante 19 anos e integra o Conselho Nacional do partido ecologista “Os Verdes”. O pediatra aposentado Amadeu Vinhas, de 80 anos, é o candidato à Assembleia Municipal. É militante do PCP desde 2008.