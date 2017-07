12-07-2017 15:45

Dois guardenses premiados no Concurso Internacional de Música “Cidade do Fundão”

O Concurso Internacional “Cidade do Fundão”, organizado pela Academia de Música e Dança do Fundão (AMDF), em colaboração com o município, terminou na sexta-feira.

Bruno Ferreira, primeiro classificado de nível superior em piano, conquistou o Prémio Governo do Pará (Brasil), correspondente à participação no Festival Internacional do Pará. Por sua vez, João Rocha, primeiro prémio de nível superior em guitarra, recebeu o prémio especial do Festival Internacional Guitar Essonne (Paris). O júri decidiu ainda entregar a Miguel Braga o prémio que lhe dá acesso à participação no Festival de Música Espanhola de Leon (Espanha). A iniciativa contou com 135 participantes de Portugal, Espanha, Brasil, Holanda e Alemanha. Entre os concorrentes registam-se os prémios atribuídos a dois alunos do Conservatório de Música S. José da Guarda – Tiago Cerqueira, segundo no II grau de guitarra e considerado o melhor candidato da Beira Interior; e José Pedro Mesquita, segundo classificado no nível IV de guitarra – e a três alunos da Academia de Música e Dança do Fundão.