12-07-2017 13:00

ENERAREA lança concursos para fornecimento de energia

A ENERAREA lançou dois concursos públicos para fornecimento de energia, um para os municípios de Seia, Manteigas e Figueira de Castelo Rodrigo e outro para os concelhos de Gouveia, Penamacor, Belmonte e Trancoso.

Estes procedimentos têm como base o fornecimento de energia em média tensão, baixa tensão especial, baixa tensão normal e iluminação pública, no valor de mais de 4,9 e de 6,1 milhões de euros, respetivamente. A pretensão é reduzir o custo do KW, permitindo assim aos municípios uma «maior folga» na fatura energética. «Com o lançamento destes concursos conseguimos ter escala de negociação e desta forma todos os nossos associados ficam a ganhar», adianta o presidente da ENERAREA, José Manuel Biscaia. As propostas devem ser apresentadas até 31 de julho.