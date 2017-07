12-07-2017 12:21

Roadshow ECBEIRAS esta sexta-feira

A ADERES - Associação de Desenvolvimento Rural Estrela-Sul, a Coolabora e os parceiros do projeto “Empreender e Crescer nas Beiras” promovem o Roadshow ECBEIRAS, de estímulo e apoio ao empreendedorismo. O evento acontece na sexta-feira, a partir das 17h45 horas, na sede da Coolabora, na Covilhã.

O projecto “Empreender e Crescer nas Beiras” surge da perceção partilhada pelos seus promotores da necessidade de melhorar a articulação e cooperação entre os diversos agentes de estímulo e apoio ao empreendedorismo e captação de investimento da Região Beiras e Serra da Estrela, de modo a potenciar a criação de novas empresas, inovadoras, criativas e internacionalizáveis.Nesta sessão serão abordados diferentes temas, quer diretamente ligados ao projeto, como a plataforma REBSE e a iniciativa Bolsas +, quer outros ligados ao empreendedorismo e incentivos financeiros existentes no âmbito do Portugal 2020.

O projecto ECBEIRAS é promovido pela Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, o Instituto Politécnico da Guarda – IPG, NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda e Universidade da Beira Interior- UBI, sendo o cofinanciamento do Portugal 2020.