12-07-2017 10:27

UBI com projeto de 220 mil euros para melhorar segurança e gestão das TIC

A Universidade da Beira Interior (UBI) vai investir 220 mil euros na definição e implementação de um modelo que garanta maior segurança no seu sistema de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). O plano designa-se “UBI-SAMA-2016-SI.SGI Segurança da Informação e Sistema de Gestão de Informação” e é financiado pela AMA - Agência para a Modernização Administrativa.

O projeto será implementado até final de 2018, pelos Serviços de Informática da UBI, e divide-se em duas grandes linhas: “Gestão do Risco e da Segurança da Informação” e “Gestão dos Serviços de Informação”. No âmbito das ações a desenvolver encontram-se a formação em normas ou referenciais de boas práticas de gestão do risco e/ou da segurança da informação (nomeadamente ISO/IEC 31000 e a família ISO/IEC 27000) e de boas práticas de gestão de serviços de informação (ISO/IEC 20000), estudos de diagnóstico, definição de planos de trabalhos e auditorias, entre outras. Prevê-se que a implementação do projeto produza um elevado impacto na governação das TIC da UBI, através da obtenção de um compromisso com a proteção da confidencialidade, integridade e disponibilidade de informações a toda a comunidade académica. Permitirá ainda identificar os riscos nos sistemas de informação e definir mecanismos de forma a poder geri-los e reduzi-los. O projeto também servirá para uniformizar os processos informáticos, comparativamente com demais instituições do ensino superior e outros organismos públicos. Beneficiarão deste investimento todos os estudantes, docentes, investigadores e demais colaboradores da UBI, num total de mais de 7.000 pessoas, de forma direta. Todos os cidadãos que contactem a UBI através dos SI serão também favorecidos com a implementação desta operação.