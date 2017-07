11-07-2017 18:22

Carlos Pinto e João Esgalhado condenados a três anos de prisão, mas com pena suspensa

O Tribunal de Castelo Branco condenou hoje Carlos Pinto e João Esgalhado, ex-presidente e antigo vereador da Câmara da Covilhã, respetivamente, a três anos de prisão por crimes de prevaricação, uma pena suspensa por igual período.

O presidente do coletivo de juízes explicou que a reabertura do julgamento, que teve audição de testemunhas abonatórias durante a manhã, foi «apenas e somente para a fixação das penas».João Esgalhado foi condenado por dois crimes de prevaricação, em cúmulo jurídico, a uma pena de prisão de três anos, suspensa por igual período.

Já Carlos Pinto foi condenado por um crime de prevaricação, a uma pena de três anos de prisão, suspensa por igual período. A moldura penal para estes crimes vai de dois a oito anos. Chega assim ao fim um julgamento que se iniciou em 2013, data em que o tribunal absolveu os dois arguidos que estavam acusados pelo crime de prevaricação, sendo que ainda pode ser objeto de recurso, caso os arguidos, que não estiveram presentes na leitura da sentença, assim o decidam.