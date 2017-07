11-07-2017 15:30

Marofa Folk & Blues Fest este fim-de-semana

Este ano o Marofa Folk & Blues Fest 2017 – 3º Festival Internacional de Folk & Blues de Figueira de Castelo Rodrigo decorrerá na aldeia ribeirinha de Barca d’Alva. O evento começa sexta-feira e prolonga-se até sábado. Com as águas do Douro como cenário, os espetáculos musicais ficarão a cargo das bandas Monte Lunai, no dia 14, pelas 22 horas, e os Indiana Blues Band, no dia 15 pelas, também às 22 horas. A organização anunciou ainda que, nos dias dos espetáculos, os interessados podem jantar nos restaurantes Bago Douro, Chico’s Bar, Cantinho da Cepa Torta, Paz do Douro e Snack Bar Mig21 por 10 euros.