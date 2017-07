11-07-2017 14:40

Treinador do Covilhã espera a chegada de «pelo menos mais dois jogadores»

O treinador do Sporting da Covilhã, da II Liga de futebol, conta ter à disposição no plantel «pelo menos mais dois jogadores» até ao jogo de apresentação aos sócios, no sábado, frente ao Desportivo das Aves. A equipa ficou apenas com seis jogadores da última temporada e Filipe Gouveia sublinha estar a ser criada «uma nova equipa» e acrescenta que «as coisas levam o seu tempo». No segundo jogo da pré-época, com o Santa Clara, que os serranos perderam por 2-1, o técnico diz ter ficado agradado com a resposta da equipa e com a «atitude boa, competitiva, os jogadores solidários entre eles, só que a faltarem rotinas de jogo» e a adaptação de alguns jogadores. «Ainda falta muita coisa para ficarmos satisfeitos, mas temos estes jogos de preparação para trabalhar e a ver se as coisas ficam melhores para o primeiro jogo da Taça da Liga, diante do nosso público», disse.