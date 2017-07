09-07-2017 16:05

Tondela venceu Trancoso em jogo de preparação

O primodivisionário Tondela venceu ontem por 4-1 o Trancoso, do campeonato distrital da Associação de Futebol da Guarda. A partida de preparação teve lugar no Estádio Municipal de Mangualde, onde os 'auriverdes' realizaram a primeira semana de preparação para a época 2017/2018. Os golos do Tondela foram apontados por Murilo, Pedro Nuno e João Vasco, que "bisou".