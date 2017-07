09-07-2017 15:59

BMEL evoca vida e obra do poeta Alexandre O’Neill

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, evoca nos meses de julho e agosto a vida e a obra do poeta Alexandre O'Neill (1924-1986).

O ciclo inclui duas exposições, uma mostra bibliográfica, uma conferência e a exibição de um documentário. As atividades dedicadas a O’Neill começam hoje com a abertura ao público das mostras dedicadas ao autor, que ficarão patentes ao público até 31 de agosto. A 14 de julho será realizada a conferência “A tristeza contentinha de Alexandre O’Neill”, por Maria Antónia Oliveira, que falará do autor e da sua obra e das «diferentes formas» de descobrir um escritor. A programação inclui a exibição do documentário “Tomai lá do O’Neil”, de Fernando Lopes, no dia 31 de julho. Nascido em Lisboa, Alexandre O’Neill foi escriturário até 1952, tendo começado a escrever prosa e poesia para vários jornais em 1957. Dois anos depois iniciou-se como redator de publicidade. Foi um dos fundadores do Movimento Surrealista de Lisboa, sendo considerado um importante poeta desta corrente em Portugal.