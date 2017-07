09-07-2017 12:22

Granfondo Serra da Estrela corre-se hoje

Um dos maiores desafios ciclísticos de Portugal, o Granfondo Serra da Estrela, corre-se hoje o mítico cenário da principal montanha lusa. São aguardados centenas de participantes, cujas capacidades serão postas à prova nas íngremes subidas para a Torre e nas difíceis descidas características das etapas de alta montanha. A partida está instalada em Manteigas, com o pelotão a passar por Seia antes de enfrentar o temível “Adamastor” rumo à meta do alto da Torre. Os ciclistas poderão optar por um percurso de 142 quilómetros (Granfondo) e outro de 102 quilómetros (mediofondo), numa competição organizada pela empresa especializada Ultaspirit com o apoio das autarquias de Manteigas e Seia.