08-07-2017 19:20

Alunos da UBI vão a Nicósia apresentar ideia de negócio

Cinco alunos da Universidade da Beira Interior (UBI) vão a Nicósia participar no evento “ICT ENTREPRENEUR Entrepreneurship Academy and Business Competition”. Igor Matias, Gabriel Almeida, João Magalhães, João Vieira e Tiago Esteves são os estudantes que estarão na capital do Chipre entre os dias 9 e 12 de julho. Neste evento vão participar 25 estudantes/graduados nas áreas TIC de cinco países (Portugal, Espanha, Chipre, Alemanha e Reino Unido). Os alunos da UBI vão ter a oportunidade de apresentar a sua ideia de negócio a um grupo de jurados especialistas e a Business Angels. As três melhores ideias de negócio vão receber prémios (financiamento) de forma a ajudar no seu desenvolvimento e lançamento para o mercado.

A ideia de negócio foi desenvolvida ao longo da formação de capacitação empreendedora no âmbito do projeto “ICT ENTREPRENEUR - A European University - Business Alliance aiming to foster the entrepreneurial spirit of ICT students”.

Este projeto é cofinanciado pelo Programa ERASMUS+, na ação “KA2 - Parcerias Estratégicas do Ensino Superior”, sendo coordenado na UBI pelo docente Mário Raposo. O projeto foi implementado por sete parceiros de cinco países da União Europeia: Universidade da Beira Interior (Portugal), GrantXpert Consulting Ltd e European University Cyprus (Chipre), FUNDEUN-Fundacion Empresa Universidad de Alicante de la Comunidad Valenciana (Espanha), SPS-Strategische Partnerschaft Sensorik e.V e ISOB-Institut für sozialwissenschaftliche Beratung Gmbh (Alemanha), University of Gloucestershire (Reino Unido).