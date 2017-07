08-07-2017 18:12

Livro "Quatro Gerações à Mesa" apresentado hoje no Sabugal

O Auditório Municipal do Sabugal foi o palco escolhido para a apresentação do livro "Quatro Gerações à Mesa" de Joana Andrade Nunes, natural do Sabugal e autora do blog "Camomila Limão". Após a apresentação segue-se um showcooking e sessão de autógrafos.