08-07-2017 17:35

David Carreira atua hoje na Feira de S. Tiago

O artista David Carreira animará a noite de hoje da Feira de S. Tiago, na Covilhã. A edição deste ano prolonga-se até 25 de julho e contará com concertos de Matias Damásio (dia 15) e Ana Moura (dia 22). Uma das novidades é a instalação, no recinto da feira, de uma tenda “Chill Out” por onde passarão Dj’s de renome, noites de Jazz, entre outras propostas musicais. Este ano, a Feira de S. Tiago conta com mais de 200 expositores, divididos por feirantes, artesãos, produtores locais e uma mostra de atividades económicas. O número crescente de visitantes ditou também o aumento das zonas de restauração e diversão e um serviço de Babysitting. Para o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, «este certame representa mais de 600 anos de tradição numa Feira onde a cidade se reúne». O autarca sublinha ainda que «a Feira de S. Tiago é uma marca secular que importa potenciar e desenvolver com novos elementos de atratividade».