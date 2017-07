08-07-2017 16:42

Autarquia da Covilhã remodela monumento de homenagem aos combatentes

O monumento de homenagem aos ex-combatentes, localizado nas imediações do jardim público da Covilhã, vai ser remodelado. A ideia será transplantar as árvores para a parte de trás do monumento, que terá um espelho de água, e tornar o local mais vivido pela cidade. O objetivo é ter a obra concluída em abril do próximo ano para se inaugurada no âmbito do encerramento das comemorações do centenário da grande guerra. A requalificação do monumento está orçada em cerca de 30 mil euros, que serão suportados pela autarquia.