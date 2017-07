07-07-2017 17:06

Feira de São Tiago começa hoje

Arranca hoje mais uma edição da Feira de S. Tiago, na Covilhã. A decorrer até dia 25, no Complexo Desportivo, vão passar pelo palco da feira David Carreira (dia 8), Matias Damásio (dia 15) e Ana Moura (dia 22).

O primeiro dia fica marcado com o Covilhã Night Party, que acontece hoje, a partir das 21 horas, com “explosões” de cor, música e desporto. O evento inicia-se com uma mega aula de Zumba Glow, seguindo -se uma caminhada colorida de quatro quilómetros que culmina com uma festa de espuma animada por Dj`s.

Uma das novidades deste ano passa pela instalação no recinto de uma tenda Chill Out que vai animar as noites de S. Tiago. Por este palco vão passar DJ`S de renome, noites de Jazz, entre outras propostas musicais.

A Feira de S. Tiago deste ano conta com mais de 200 expositores, divididos por feirantes, artesãos, produtores locais e uma mostra de atividades económicas que provam a vitalidade económica do concelho e são demonstrativos da dimensão desta feira.

O número crescente de visitantes ditou também o aumento das zonas de restauração e diversão e um serviço de Babysitting.

Para o Presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, «este certame representa mais de 600 anos de tradição numa Feira onde a cidade se reúne». O autarca sublinha ainda que «a Feira de S. Tiago é uma marca secular que importa potenciar e desenvolver com novos elementos de atratividade».

Devido ao certame foi autorizado, excepcionalmente, o estacionamento no período de 7 a 30 de julho, entre as 20 e as 4 horas, na faixa direita da Alameda Pêro da Covilhã (sentido descendente, entre a rotunda de acesso ao eixo TCT e a rotunda do Pura Lã) e na Alameda Infante D. Henrique (sentido descendente, entre o edifício de Hemodiálise e a rotunda do Hotel Pura Lã e sentido ascendente, entre a Rotunda do Hotel Pura Lã e a entrada para a Faculdade de Medicina).