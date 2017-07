07-07-2017 12:34

Prémio para investigador promissor atribuído a aluno de doutoramento da UBI

O estudante da Universidade da Beira Interior (UBI), Luís Monteiro, venceu um prémio que o destaca como cientista promissor na área da saúde. O “Promising Research Award” foi atribuído ao aluno de 3.º Ciclo/Doutoramento em Medicina pela associação internacional Movimento Vasco da Gama/The Vasco da Gama Movement (VdGM), ex aequo com o irlandês Patrick O’Donnell. O galardão foi entregue na capital da República Checa, Praga, no âmbito do congresso organizado pela WONCA Europe, entidade que congrega médicos de família do continente europeu.

Luís Monteiro, que se formou em 2007, tendo integrado o grupo de primeiros alunos do Mestrado Integrado em Medicina da UBI, recebeu o prémio pelo projeto do trabalho de investigação intitulado “Prevention of potentially inappropriate prescribing for elderly patients: a randomized controlled trial using Beers Criteria: a multidisciplinary intervention”. Este projeto está incluído no plano de doutoramento que o estudante está a desenvolver na Faculdade de Ciências da Saúde, com orientação do docente Miguel Santiago e coorientação de Miguel Castelo Branco.