07-07-2017 11:51

Figueira de Castelo Rodrigo comemora feriado municipal

O município de Figueira de Castelo Rodrigo celebra hoje o feriado municipal.

A efeméride incluiu uma sessão solene com a participação dos cientistas Pedro Russo, Tiago Pedras e Huub Rottering, no auditório da Casa da Cultura, durante a manhã.

Para as 16 horas, em Barca d’Alva, está agendada a inauguração da Plataforma de Ciência Aberta pelo ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral. Trata-se de um projeto recente do município, em parceria com a Universidade de Leiden (Holanda), que está inserido na rede internacional Open Science Centre e pretende aproximar a ciência, a tecnologia e a inovação à sociedade, nomeadamente em regiões fronteiriças e de baixa densidade populacional.

A primeira iniciativa é uma conferência/workshop StixCamp dedicada aos temas “Educação Aberta” e “Ciência Cidadã” – os interessados podem inscrever-se em http://bit.do/StixCamp2017_regist .

As comemorações prosseguem com a inauguração da sala de provas da Adega de Figueira de Castelo Rodrigo e, às 17h30, dar-se-á início à recriação histórica da Batalha da Salgadela, em Mata de Lobos.

O dia termina com a abertura oficial do mercado Salgadela, em Castelo Rodrigo, pelas 19h30.