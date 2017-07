06-07-2017 19:31

Santinho Pacheco quer saber por que foi chumbada a requalificação do Pavilhão 5 do Hospital da Guarda

Santinho Pacheco quer que a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) confirme «se houve alguma razão política ou pressão partidária junto da CCDRC e da sua presidente» para que a candidatura para o financiamento das obras de requalificação do Pavilhão 5, do Hospital Sousa Martins, na Guarda, tivesse sido chumbada.

Num requerimento enviado hoje ao ministro da Saúde, o deputado do PS eleito pelo círculo da Guarda quer saber «as razões técnico-legais» que estiveram na origem do indeferimento, mas também «se houve ingerência governamental ou política» na apreciação da candidatura.

Santinho Pacheco questiona ainda a tutela se, «com base nas normas aplicáveis em processos de igual natureza, havia alguma hipótese legal do projeto do Hospital da Guarda poder ser aprovado nesta fase e de imediato».

No documento, o deputado recorda que o projeto destinava-se à instalação do Departamento de Saúde da Criança e da Mulher, que inclui a maternidade da Guarda, e considera que esta decisão «penaliza a Guarda - que precisa de investimentos e não de indeferimentos». O socialista acrescenta que, «sem equívocos, nós defendemos a recandidatura do projeto tão breve quanto possível, ultrapassados que estejam os motivos invocados para a decisão negativa da CCDRC».