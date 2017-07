06-07-2017 18:12

Bruno Pernadas esta noite no TMG

O ciclo “Guarda in Jazz” continua no TMG e esta noite será vez de Bruno Pernadas atuar no café-concerto. Neste concerto o polifacetado músico português apresenta o seu disco de jazz fusionista “Worst Summer Ever”. Já na quarta-feira será exibido o filme biográfico sobre Miles Davis, “Miles Ahead”.