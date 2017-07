06-07-2017 16:52

Dois detidos por cultivo de cannabis em Belmonte

A GNR de Caria deteve ontem, em Belmonte, dois homens, um com 28 e outro com 44 anos, por cultivo de estupefacientes. No âmbito de uma investigação por tráfico de droga, foram apreendidas 31 plantas de cannabis, com cerca de um metro de altura. Os suspeitos foram constituídos arguidos, sujeitos a termo de identidade e residência, tendo sido presentes ao Tribunal Judicial da Covilhã.